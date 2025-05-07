HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova Halk Kütüphanesi Müdürlüğü öncülüğünde yürütülen "Yüksekova Okuyor" etkinliği çevresinde öğrenciler okudukları kitabın içeriğini tartıştı.Kitap okumaya dikkat çekmek için Yüksekova Halk Kütüphanesi Müdürlüğü ve Şemsettin Onay Anadolu Lisesinin işbirliğiyle "Yüksekova Okuyor" etkinliği düzenlendi. İlçe Halk Kütüphanesinde öğrenciler okudukları kitapları masa başında tartışarak okumanın önemine dikkat çekti.Amaçlarının okumaya dikkat çekmek olduğunu ifade eden Yüksekova Halk Kütüphanesi Müdürü Ziya Kızılboğa, "Kütüphanemizde birçok etkinlik yapmaktayız. Bu etkinliklerimizin amacı, farkındalık oluşturmak ve kullanıcılarımızı kütüphanemize çekmektir. Okuma etkinliğimiz çerçevesinde ‘Yüksekova Okuyor’ sloganıyla kitap kulübü kurduk. Şemsettin Onay Anadolu Lisesi öğrencilerini de bu kulüp çalışmasına dahil ettik. Öğrencilerimizle çok güzel bir etkinlik çalışması gerçekleştirdik. Sabahattin Ali’nin ‘Kuyucaklı Yusuf’ eserini birlikte okuduk ve çok verimli bir mütalaa süreci geçirdik. Amacımız, kütüphanemizde böyle bir ortam oluşturarak okuyucularımızı kütüphanemize çekmektir. İleride bu etkinliklerimizi çoğaltıp okur kitlemizi arttırmayı amaçlıyoruz" dedi.Yapılan etkinliğe Yüksekova İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Ziya Kızılboğa, Şemsettin Onay Anadolu Lisesi Müdürü Cevat İnaç, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.