Muş’un Bulanık ilçesinde lise öğrencilerinin hazırladığı bilim fuarı sergisi ilgi gördü.Bulanık Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerince gerçekleştirilen ‘TÜBİTAK Bilim Fuarı’ serginin açılışına İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Kenan Orak, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Metin Aral, Okul Müdürü Ali Çiçekli, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Bulanık İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel ve beraberindekiler, projeleri tek tek gezerek öğrenciler ve öğretmenlerden bilgi aldı.İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, TÜBİTAK Bilim Fuarı’nın hazırlanmasında emeği geçenleri tebrik etti.