Yeşilyurt Belediye Meclisi, Mayıs Ayı olağan toplantılarına başlarken, 1. Birleşim toplantısında 32 madde karara bağlandı. Toplantıda; bazı imar maddeleri görüşülüp onaylanırken, bazıları ise bir sonraki toplantıda görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havale edildi.Yeşilyurt Belediye Meclis Başkan Vekili Ramazan Yakıcı Başkanlığında gerçekleşen Mayıs Ayı Olağan Toplantıları 1.Birleşimi saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlarken, açılış ve yoklamanın ardından 14 Nisan 2025 tarihli Nisan Ayı Meclis Toplantısının karar özeti kabul edildi.Toplantıda 08 Nisan 2025 tarihinde gerçekleşen Meclis Toplantısında İmar Komisyonu Üyeliğine seçilen CHP Meclis Üyesi Günnur Tabel’in görevinden istifa etmesiyle boşalan İmar Komisyonu Üyeliğine açık oylama ile CHP Meclis Üyesi Cemal Gürsel Akgün seçildi.Yeşilyurt Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından sunulan 2024 Mali Yılı Kesin Hesap tasdiki onaylanırken, Devlet Malzeme Ofisi aracılığıyla araç üstü teleskopik sepetli platform aracı satın alınmasına dair gündem maddesi ile kabul edildi.Yeşilyurt İlçesinde başarıyla devam eden ‘Sıfır Atık’ projelerinin ağını genişletmek, çevrenin korunması ve iyileştirilmesine yönelik hizmetlerin sayısını artırmak için ihtiyaç duyulan çöp konteyneri alımı için Yeşilyurt Belediyesi Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğünün şartlı nakdi yardım talebi ile Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığıyla yapılacak iş ve işlemler için Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit’e yetki verilmesine yönelik gündem maddesi ise onaylandı.Öte yandan Yeşilyurt Belediyesinin ilçe genelinde yürüttüğü alt ve üst yapı hizmetlerinde kullanılacak olan iş makinesi ve sıcak asfalt alımı için İller Bankasından kullanılacak kredi için Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit’e yetki verilmesi kararlaştırıldı.Mülkiyeti Yeşilyurt Belediyesine ait olan Cumhuriyet Örnekköy Mahallesindeki 0 ada 204 parsel numaralı taşınmazın üzerine dört derslikli çelik konstrüksiyonlu okul binası yapılabilmesi amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Genel Müdürlüğüne tahsis edilmesine karar verildi.Aile ve Gençlik Fonuyla yeni evlenecek gençlere iki yıl geri ödemesiz, 48 ay vadeli ve faizsiz 150 bin TL kredi desteği sağlandığını söyleyen Meclis Üyesi Özfındık, yeni evlenen çiftlere yönelik özel konut kredileri, sigorta, bireysel emeklilik ve bankacılık çözümleri geliştirildiğini, 1 Ocak 2025 itibarıyla ilk çocukta tek seferlik 5 bin TL. ikinci çocuk için 5 yaşına kadar her ay bin 500 TL, üçüncü çocuk için 5 yaşına kadar her ay 5 bin TL ödemenin annelerin hesaplarına yatırılacağını hatırlattı.