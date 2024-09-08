Bitlis’in Ahlat ile Tatvan ilçelerinde yol kenarlarında satılan sebze ve meyveler büyük ilgi görüyor.Çiftçiler, Ahlat-Tatvan kara yolu bitişindeki tarlalarından topladıkları sebze ve meyveleri yol üzerine kurdukları tezgahlarda satıyor. Yoldan geçen sürücüler özellikle açılan tezgahlarda domates, salatalık, biber, kavun, karpuz ve kabak gibi ürünler satılıyor. Sürücülerin büyük kısmı genellikle yöreye has üretilen domates ve biberleri tercih ettiğini belirten çiftçilerden Maşallah Ay, “Yol kenarında bulunan tarlalarımızda topladığımız sebze ve meyveleri sürücülere satıyoruz. Ürünlerimiz taze olduğu için tercih ediliyor. Vatandaşlar genellikle domates ve biber almayı tercih ediyor. Kimileri günlük ihtiyacı için kimileri kışlık kurutmak ve konservelik için kasalarca domates ve biber alıyor. Sattığımız sebze ve meyvelerle kazancımızı sağlıyoruz. Ay sonuna kadar satışlarımız sürecek” dedi.