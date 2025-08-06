18 YILLIK BORÇ, SIFIR TAHSİLAT

DEVA Partisi Elazığ İl Başkanı Fetih Ahmet Biçer, SSS Yıldızlar Holding’in Elazığ’ın Maden ilçesinde 18 yıldır ödenmeyen 13,5 milyon TL’lik su borcu ve maaşları verilmeyen işçilerle ilgili sessiz kalınmasına sert tepki gösterdi. Holdingin borçlarını ödememesine rağmen hiçbir yaptırımla karşılaşmamasını “iktidarın çifte standardı” olarak nitelendiren Biçer, “Vatandaşın bir faturası gecikti mi elektriği kesen devlet, bu holdinge 18 yıldır dokunamıyor” dedi.

“İŞÇİNİN EMEĞİ GASBEDİLDİ, BELEDİYE YALNIZ BIRAKILDI”

Biçer, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:“Yıldızlar Holding, Maden ilçesinde yıllarca üretim yaptı. Ama ne çevre vergisini, ne su faturasını ödedi. Şimdi de işçilerin 7 aylık maaşını ödemeden ortadan kayboldu. Belediyemiz hem alacağını tahsil edemiyor, hem de işçi maaşlarını ödeyemiyor. Bu sadece bir belediye meselesi değil; bu, hukukun ve adaletin ayaklar altına alınmasıdır.”

“HESAP SORULACAKSA HERKESE SORULACAK”

Borçların tahsil edilememesinin devletin zaafını gösterdiğini belirten Biçer, “13,5 milyon TL, Maden Belediyesi’nin neredeyse 1,5 yıllık personel gideri. Bu para vatandaşa hizmet, çalışana maaş demekti. Ama iktidar ‘holding dostları’ söz konusu olduğunda sus pus. Eğer bir ülkede hukuk varsa, hesap sorulacaksa bu sadece garibana değil, büyük holdinglere de olacak. Bu skandala göz yuman herkes sorumludur” diye konuştu.

“SESİMİZİ DUYUN, EMEĞİ KORUYUN”

Yetkililere çağrıda bulunan DEVA Partisi İl Başkanı Fetih Ahmet Biçer, sözlerini şöyle tamamladı:“Biz Elazığ halkı olarak, adalet istiyoruz. Belediyeye, işçiye sahip çıkılsın istiyoruz. Bu sessizliğe, bu hukuksuzluğa artık bir dur denilsin. Vatandaşa her gün yaptırım uygulayan devlet, söz konusu holding olunca neden görmezden geliyor? Bu ikiyüzlülüğe artık tahammülümüz kalmadı. DEVA Partisi olarak bu işin peşini bırakmayacağız.”