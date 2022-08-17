Yıldırım'dan  Aktaş ve Çelik'e ziyaret 

AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürü Fehmi Rasim Çelik'i ziyaret etti.

Elazığ'daki teşkilat çalışmalarının yanı sıra Ankara'da da önemli ziyaretler gerçekleştiren ve Elazığ'ın sorunlarının çözüme kavuşması adına nokta ziyaretler yapan AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, İl Başkanları Toplantısı ve 21. kuruluş yıl dönümü etkinliklerine katılmak üzere gittiği Ankara'da Emniyet Genel Müdürü hemşehrimiz Mehmet Aktaş ve Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürü Fehmi Rasim Çelik ile bir araya geldi.

Ziyaretlerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Yıldırım; "Elazığ'ın sorunlarının çözüme kavuşturulması noktasında her zaman inisiyatif alan bir teşkilatız. Saha ziyaretlerimizde tespit ettiğimiz sorunları kısa sürede çözebilmek için bir ayağımız sürekli Ankara'da. Bu kapsamda hac vazifesinden dönen kıymetli dostum Emniyet Genel Müdürü Sayın Mehmet Aktaş'ı ziyaret ettim. Kendisiyle zaten uzun yıllara dayanan bir dostluğumuz var. Elazığ’ın ihtiyacı olan konularda kendisi her fırsatta bizlere destek oluyor. Elazığ halkı da zaten kendisini tanıyor, biliyor, seviyor. Ziyaretimde hem yapılacak projeleri konuştuk hem de taleplerimizin gerçekleşmesi noktasında gösterdiği hassasiyete teşekkür ettim. Yine Ankara temaslarım kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürü Sayın Fehmi Rasim Çelik'i de ziyaret ettim. Merkez ve ilçelerimizin kadro eksikliği, okullarımızın son durumu, eğitimden yaşanan genel sorunlar gibi konuları enine boyuna masaya yatırdık. Hamd olsun tüm görüşmelerimiz Elazığ'ımız adına gayet güzel ve verimli geçti. Ben Genel Müdürlerime bizlere gösterdikleri hassasiyetten ötürü teşekkür ediyor, kendilerine çalışmalarında kolaylıklar diliyorum."