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Giriş Tarihi : 17-08-2022 10:09

Rögar kapağı çalan şüpheliler yakalandı  

Elazığ’da 7 adet rögar kapağını çalan 4 şüpheli, jandarma tarafından yakalandı.  

Rögar kapağı çalan şüpheliler yakalandı  

Güneykent Mahallesi'nde rögar kapaklarının çalındığı bilgisinin alınması üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bölgede geniş çaplı araştırma yapıldı. Araştırmada, rögar kapaklarını çaldıkları belirlenen 4 şüpheli, Yemişlik mevkiinde yakalandı. Şüphelilerin kullandıkları otomobilin bagajında 7 adet rögar kapağı ele geçirildi. 4 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

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