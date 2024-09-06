Bilinçli alış veriş kültürünü erken yaşlarda çocuklara aşılamak amacıyla Yeşilyurt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü bünyesinde kurulan Minik Zabıta ekibinde yer alan çocuklar, Zabıta Müdürlüğü personelleriyle birlikte ilçe genelindeki denetimlere katılırken, giydikleri zabıta kıyafetleri ve sevimlilikleriyle tüm dikkatleri üzerine çekiyor.Yeni neslin bilinçlendirilmesi ve toplumsal farkındalık oluşturulması amacıyla Yeşilyurt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü bünyesinde kurulan Minik Zabıta ekibinde yer alan çocuklar, Zabıta Müdürlüğü personelleriyle birlikte ilçe genelindeki denetimlere katıldı. Market, üretim ve iş yerleri ile fırın denetimlerinde yer alan Minik Zabıtalara, esnaflar ve vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Yeşilyurt Belediyesinin sosyal sorumluluk projeleri arasında önemli uygulamalarından biri olan Minik Zabıta ekibinde yer alan çocuklar, katıldıkları denetimlerde hem sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşma noktasında önemli bilgiler ediniyor hem de ürün satın alırken nelere dikkat etmeleri gerektiği konusunda da erken yaşlarda bilgi sahibi oluyorlar.Yeşilyurt Belediyesi Zabıta Müdürü Emin Gölgeli ve Zabıta Personelleri, 1 ile 7 Eylül tarihleri arasında kutlanan "Zabıta Haftası" nedeniyle minik zabıtalarla birlikte Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Atay’ı ziyaret ettiler. Minik zabıtalarla sohbet eden Başkan Yardımcısı Atay, zabıta olarak neler yaptıkları ve yapılması gerekenlerle ilgili çocuklara sorular sordu. Toplum düzenini sağlayarak vatandaşların daha huzurlu bir hayat yaşamasına katkı sunan Zabıta Teşkilatı’nın önemi ve amacından bahseden Başkan Yardımcısı Atay, çocuk zabıta ekiplerinin de okullarındaki ve mahallelerindeki temsilciler olduğunu söyledi.Zabıta personelini fedakârlıkla yerine getirdiği görevlerden dolayı tebrik eden Başkan Yardımcısı Atay, “Zabıtalarımız vatandaşın güven ortamında yaşamasının teminatıdır. Çalışkan ve fedakâr zabıta personelimiz, vatandaşlarımız ile kurumumuz arasında köprü vazifesi görmektedir. Şartlar ne olursa olsun en verimli şekilde çalışmalarını sürdüreceklerine eminim. Müdürlüğümüzün bünyesinde faaliyete geçen Minik Zabıtalarımıza da ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.Ziyaretin ardından Minik Zabıtalara çeşitli hediyeler verildi.