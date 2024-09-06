Eurocup Türkiye Kuaför Milli Takımının dünya ve Avrupa şampiyonu olan Malatyalı Kuaför Şener Eroğlu, yılın en iyi erkek kuaförü seçildi. Depremzede olan Şener Eroğlu, aldığı ödülü tüm depremzedelere armağan etti.4. Payaslı Medya Gold Ödülleri bu yıl Selimpaşa Konağı’nda düzenlendi. Gecede Recebim, Tuğba Ünal, Demet Elloo, Gülşah Tanrıöver, Hamiyet Eren, Özdemir Ercan ve Papur gibi sanatçılar da performanslarıyla geceye renk katarken, özellikle Doğu ile Güneydoğu köy okullarındaki çocuklara yardım sağlamak amacıyla gerçekleştirilen ikinci etkinlik oldu.Organizasyonda 2024 yılı en iyi erkek kuaförü ise Eurocup Türkiye Kuaför Milli Takımının dünya ve Avrupa şampiyonu olan Şener Eroğlu seçildi. Ödülünü sahnede alan Eroğlu, kendisini yılın en iyi erkek kuaförü ödülüne layık görenlere teşekkür ederek, aldığı ödülü ise 6 Şubat’ta 11 ili etkileyen asrın felaketi depreminde hayatını kaybeden deprem şehitlerinin anısına ve ailelerine armağan etti.