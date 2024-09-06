Hınıs Cumhuriyet Başsavcısı Yusuf Tuğrul, Erzurum Ticaret Borsası (ETB) Başkanı Hakan Oral ve Erzurum Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Müdürü Mehmet Özdemir, Rektör Hacımüftüoğlu’nu makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarı dileklerinde bulundular.Rektörlük makamında, samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyarette, kurumlar arası iş birliğinin ve istişare kültürünün önemi üzerinde duruldu. Hınıs Cumhuriyet Başsavcısı Yusuf Tuğrul, Atatürk Üniversitesinin bölgedeki eğitim ve araştırma faaliyetlerinin yanı sıra, toplumsal sorumluluk bilinciyle yürüttüğü projelere olan katkısından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başsavcı Tuğrul, üniversitenin, adalet ve hukuk alanında da önemli bir paydaş olduğunu belirterek, akademik dünyayla yargı kurumları arasındaki ilişkilerin daha da güçlenmesi gerektiğini vurguladı.“Bölgesel Kalkınma İçin Üniversite ile Yapılacak Ortak Çalışmalar Büyük Önem Taşıyor”Erzurum Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral ise, bölgesel ekonomik kalkınmanın ve ticaretin gelişmesi açısından üniversite ile yapılacak ortak çalışmaların büyük önem taşıdığını ifade etti. Oral, Atatürk Üniversitesinin sunduğu bilimsel verilerin ve araştırmaların, Erzurum’un tarım ve ticaret alanındaki potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmeye katkı sağladığını belirterek, bu doğrultuda ETB olarak üniversite ile daha yakın iş birliği içinde olacaklarını ve bu tür ziyaretlerin ortak projelere zemin hazırlayacağını sözlerine ekledi.Erzurum Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Özdemir de, eğitim alanında yürütülen faaliyetlerin önemine değinerek, POMEM ile Atatürk Üniversitesi arasında süregelen eğitim iş birliğinin yeni dönemde de devam edeceğini söyledi. Özdemir, üniversitenin sunduğu akademik ve bilimsel desteklerin, polis teşkilatının eğitim standartlarını yükseltme konusundaki rolünü takdir ettiğini vurguladı.Ziyaretçilerin iyi dileklerinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Atatürk Üniversitesinin sadece akademik çalışmalarla değil, aynı zamanda toplumsal ve kurumsal iş birlikleriyle de bölgeye ve ülkeye hizmet etmeye devam edeceğini vurguladı. Hacımüftüoğlu: "Üniversitemiz, kamu ve özel sektörle kurduğu güçlü iş birlikleri sayesinde, toplumsal faydayı artırmayı ve bilimsel bilgiyi toplumla paylaşmayı sürdürecektir. Bu tür ziyaretler, aramızdaki bağları daha da kuvvetlendiriyor ve ortak hedeflere doğru emin adımlarla yürümemiz noktasında bize güç veriyor" dedi.Ziyaret, karşılıklı iyi niyet temennilerinin ardından sona erdi.