Yeşilyurt Genç Meclisi, Şubat ayı toplantısında yerel hizmetlere gençlerin demokratik katılımını artırmayı amaçlayan önemli projeleri ele aldı. Toplantıda altyapı iyileştirmelerinden gençlere yönelik sosyal alanların oluşturulmasına kadar birçok öneri gündeme geldi.Gençlerin yerel hizmetlere demokratik katılımını sağlayarak temsil kabiliyetini geliştirmek, kendi potansiyellerini ve güçlerini keşfederek geliştirmelerini sağlamak hedefiyle hayata geçen Yeşilyurt Genç Meclis, Şubat Ayı Toplantısını yaparak gündemdeki maddeleri ele aldı.Yeşilyurt Belediyesi Meclis Salonunda Meclis Başkan Vekili Yusuf Salih Tatar’ın Başkanlığında saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan toplantıda, açılış ve yoklamanın ardından Ocak Ayı Toplantı Karar Özeti kabul edildi.Gündem maddelerinin görüşülmesine geçmeden önce konuşan Meclis Başkan Vekili Yusuf Salih Tatar, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen büyük depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı dileklerini paylaştı.Yeşilyurt Belediye Meclisinin Ocak Ayı Toplantısındaki gündem maddelerini görüşerek, alınan kararları inceleyen Yeşilyurt Genç Meclis Üyeleri daha sonra ihtisas komisyonlarından gelen önergeleri ele aldı.