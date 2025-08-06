Köy halkının daveti üzerine gerçekleştirilen ziyarette, yerel sorunlar yerinde tespit edilerek çözüm için gerekli adımların atılacağı ifade edildi.

Köy içerisinde gerçekleşen görüşmelerde, Elmasuyu sakinleri başta sulama göleti ihtiyacı olmak üzere, köy içi yol düzenlemeleri, altyapı eksiklikleri ve TOKİ konutlarına dair yaşanan yol ve kanalizasyon sorunlarını dile getirdi. Ziyaret esnasında hem köy muhtarı hem de köy temsilcileri tarafından iletilen bu sorunlar, partililer tarafından dikkatle not alındı.

İl Başkanı Av. Erhun Karakuş yaptığı açıklamada, köylerin kalkınması ve vatandaşların temel hizmetlere erişiminin sağlanmasının her şeyden önce bir vicdan meselesi olduğunu belirterek, “Bugün Elmasuyu köyümüzde vatandaşlarımızın taleplerini bizzat yerinde dinledik. Sulama göleti talebi, köy içi yolların iyileştirilmesi ve TOKİ konutlarının altyapı eksiklikleri başta olmak üzere bir dizi önemli sorunu bize aktardılar. Bu taleplerin takipçisi olacağımızın sözünü verdik. Gerek ilimizdeki milletvekilleriyle gerekse İl Özel İdaresi nezdinde bu sorunların çözümü için girişimlerde bulunacağız. Muhalefet olarak sadece eleştirmekle değil, aynı zamanda hizmette ve hayırda motor vazifesi görmekle yükümlüyüz,” dedi.

Karakuş ayrıca, köy halkının duyarlılığına ve misafirperverliğine de değinerek, “İlçe Başkanımız başta olmak üzere Elmasuyu Köy Temsilcimize ve Muhtarımıza, gösterdikleri ilgi, samimiyet ve sorunlara çözüm arayışı içindeki yapıcı yaklaşımları için gönülden teşekkür ediyorum,” ifadelerini kullandı.

Yeniden Refah Partisi Elazığ İl Teşkilatı’nın sahada vatandaşlarla birebir temas kurarak yürüttüğü çalışmaların, önümüzdeki süreçte de kırsal mahalle ve köylerde devam edeceği bildirildi.



