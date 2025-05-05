Parti teşkilatlanma çalışmaları kapsamında oluşturulan kurulda, farklı birimlerde görev alacak isimler belirlendi. İl Başkanı koordinasyonunda faaliyet gösterecek olan kurul, şehrin sosyal, kültürel ve siyasi dinamiklerine katkı sunmayı hedefliyor.

Açıklanan yürütme kurulu listesinde Tanıtım Medya’dan Sosyal İşler’e, AR-GE’den Hukuk İşleri’ne kadar birçok birimde yetkilendirilmiş isimler yer alıyor. Kadın kolları, gençlik kolları ve engelli bireylerle ilgili çalışmalara özel bir önem verildiği dikkat çekiyor.

Yeni oluşturulan yönetimle birlikte, Yeniden Refah Partisi Elazığ’da aktif saha çalışmaları ve halkla temas odaklı bir politika izlemeye devam edeceğini belirtti.

İl Yürütme Kurulu listesi şu şekildedir:

Av.Erhun KARAKUŞ - İl Başkanı

Abdulkerim AVANOZ - Dış ilişkiler Başkanı

Ahmet SİVRİTEPE - Üye Komisyonu Başkanı

Bünyamin TOĞMUŞ - Tanıtım Medya Birim Başkanı

Enes GÜLÜMSER - AR-GE Birim Başkanı

Fahrettin ÖZTÜRK - Teşkilat Başkanı

Av. Furkan AKTI - Hukuk İşleri Başkanı

Hüseyin POLAT - Yurtdışı Vatandaşlar Birim Başkanı

İlhami ÖZCAN - Sosyal İşler Başkan

Kahraman SARIÇİÇEK - Eğitim Birim Başkanı

Mehmet KARA - STK ile iliskiler Başkanı

Murat KAVUM - İl Sekreteri

Niyazi ŞAHİN - Kadın Kollarından Sorumlu Birim Başkanı

Osman Cem KARAHÜSEYİNOĞLU - Mahalli idareler Birim Başkanı

Savaş KARADAĞ - Seçim İşleri Birim Başkanı

Şahin ÇUBUK - Halkla ilişkiler Başkan

Taner ZORLU - Mali İşler Birim Başkanı

Vehbi ŞAŞTIM - Siyasi İşler Başkanr

Zafer TARHAN - Engelli Birim Başkanı