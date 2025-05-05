Parti teşkilatlanma çalışmaları kapsamında oluşturulan kurulda, farklı birimlerde görev alacak isimler belirlendi. İl Başkanı koordinasyonunda faaliyet gösterecek olan kurul, şehrin sosyal, kültürel ve siyasi dinamiklerine katkı sunmayı hedefliyor.
Açıklanan yürütme kurulu listesinde Tanıtım Medya’dan Sosyal İşler’e, AR-GE’den Hukuk İşleri’ne kadar birçok birimde yetkilendirilmiş isimler yer alıyor. Kadın kolları, gençlik kolları ve engelli bireylerle ilgili çalışmalara özel bir önem verildiği dikkat çekiyor.
Yeni oluşturulan yönetimle birlikte, Yeniden Refah Partisi Elazığ’da aktif saha çalışmaları ve halkla temas odaklı bir politika izlemeye devam edeceğini belirtti.
İl Yürütme Kurulu listesi şu şekildedir:
Av.Erhun KARAKUŞ - İl Başkanı
Abdulkerim AVANOZ - Dış ilişkiler Başkanı
Ahmet SİVRİTEPE - Üye Komisyonu Başkanı
Bünyamin TOĞMUŞ - Tanıtım Medya Birim Başkanı
Enes GÜLÜMSER - AR-GE Birim Başkanı
Fahrettin ÖZTÜRK - Teşkilat Başkanı
Av. Furkan AKTI - Hukuk İşleri Başkanı
Hüseyin POLAT - Yurtdışı Vatandaşlar Birim Başkanı
İlhami ÖZCAN - Sosyal İşler Başkan
Kahraman SARIÇİÇEK - Eğitim Birim Başkanı
Mehmet KARA - STK ile iliskiler Başkanı
Murat KAVUM - İl Sekreteri
Niyazi ŞAHİN - Kadın Kollarından Sorumlu Birim Başkanı
Osman Cem KARAHÜSEYİNOĞLU - Mahalli idareler Birim Başkanı
Savaş KARADAĞ - Seçim İşleri Birim Başkanı
Şahin ÇUBUK - Halkla ilişkiler Başkan
Taner ZORLU - Mali İşler Birim Başkanı
Vehbi ŞAŞTIM - Siyasi İşler Başkanr
Zafer TARHAN - Engelli Birim Başkanı
‘Yeniden Refah Partisi Elazığ İl Yürütme Kurulu açıklandı
Yeniden Refah Partisi Elazığ İl Başkanlığı, yeni dönem İl Yürütme Kurulu'nu kamuoyuyla paylaştı.
Parti teşkilatlanma çalışmaları kapsamında oluşturulan kurulda, farklı birimlerde görev alacak isimler belirlendi. İl Başkanı koordinasyonunda faaliyet gösterecek olan kurul, şehrin sosyal, kültürel ve siyasi dinamiklerine katkı sunmayı hedefliyor.