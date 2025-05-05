Elazığ Belediyesi tarafından özel gereksinimli bireylere yönelik "dil ve konuşma becerileri" konulu bilgilendirme semineri gerçekleştirildi.Elazığ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, özel gereksinimli bireylerin gelişimini desteklemek amacıyla düzenlediği faaliyetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Elazığ Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezinde çocuk gelişim uzmanı ve dil-konuşma terapisti Asiye Arıkan, "dil ve konuşma becerileri" konulu seminer gerçekleştirdi. Özel gereksinimli bireyler ve ailelerinin katılımıyla düzenlenen seminerde, konuşma güçlüğü yaşayan bireylerin gelişimini desteklemeye yönelik bilgiler verildi. Uzman Asiye Arıkan tarafından dil, damak ve dil bağı yapıları uygulamalı olarak incelenirken, katılımcılara bireysel değerlendirmeler doğrultusunda çeşitli önerilerde bulunuldu.Öte yandan seminerde katılımcılara, bireysel gelişim takibi ve süreç ile ilgili konularda da bilgiler verildi.