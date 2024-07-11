Geçtiğimiz günlerde 2022 yılından beri Yeniden Refah Partisi Elazığ İl Başkanlığı görevini yürüten Ömer Ateş, görevinden alınmıştı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan’ın tensipleriyle Yeniden Refah Partisi Elazığ İl Başkanlığı görevine Erhun Karakuş atandı.

Başkan Karakuş yaptığı açıklamada; "Bir çiçekle bahar olmaz ama her bahar bir çiçekle başlar" O büyük liderin çizdiği ilkeler doğrultusunda, evladı Dr. Fatih Erbakan’ın izinde siyaset anlayışımızı sürdürmeye devam edeceğiz Bizim siyaset anlayışımız, insan odaklı, adil ve hakça bir dünya kurma gayretidir bu vesile ile partimize bugüne kadar hizmet etmiş ve katkı sunmuş olan değerli dava arkadaşlarımıza teşekkür etmek istiyorum” dedi.

Erhun Karakuş, 2019-2022 yılları arasında da Yeniden Refah Partisi Elazığ İl Başkanlığı görevini yürütmüştü.