Alacakaya İlçesi’nde buluna Eti Krom Yıldırım AŞ’ye ait maden ocaklarında, çalışma şartlarının düzeltilmesini isteyen işçilerin başlattığı eyleme ilk günden beridir destek veren CHP Elazığ İl Başkanı Av. Onur Özkan "Alacakaya'ya da bulunan emekçi kardeşlerimizin hak arayışlarında sürecin yakın takipçisi olmaya devam edeceğiz"dedi.

Her daim emekçilerin yanında olacaklarını ifade eden Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ İl Başkanı Av. Onur Özkan"Emekçi kardeşlerimizin hak arayışlarında kendilerine yapılan hiç bir şekilde kabul edilemez.Anayasal hak olan sendika hakkının verilmeyişinin işçilerin dileklerinin dikkate alınmamasının hiç bir şekilde kabul edilemez. Bundan sonrada emekçilerin yanında olacağız"dedi.