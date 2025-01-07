Cumhuriyet Meydanı altında bulunan Yeni Kuyumcular Çarşısı esnafının ikinci kapı talebini aylar önce dile getiren ve takibini yapan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, büyükşehir belediyesi tarafından açılan yeni kapının, kuyumcu esnafının müşteri potansiyeli ve görünürlüğü için büyük önem arz ettiğini belirtti.Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Cumhuriyet Meydanı altında yer alan Yeni Kuyumcular Çarşısı’nı ziyaret ederek, kuyumcu esnafı ile bir araya geldi. Başkan Sadıkoğlu’nun ziyaretine MTSO 29. Meslek Komitesi Komite Başkanı İlhamin İlhan ve Yeni Kuyumcular Çarşısı Başkanı Fatih Kahraman da eşlik etti.Sadıkoğlu’dan Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkürKışla Caddesi tarafında açılan yeni kapıdan dolayı memnuniyetini belirten Başkan Sadıkoğlu, “Deprem sonrası şehri terk etmeyerek mücadelesini sürdüren üyelerimize şehrim adına teşekkür ediyorum. Kuyumcu esnafımızın birçoğu da şehrinde kalıp ticaretini sürdürmeyi tercih etti. Onlar için Cumhuriyet Meydanı altında yeni bir kuyumcular çarşısı oluşturuldu. Esnafımızın ticaretine devam ediyor olması, vatandaşımızın da yeni çarşıya gelerek alışverişini yapması bizleri mutlu ediyor. 6 Eylül 2023 tarihinde, yani 16 ay önce yine çarşımızı ziyaret ettiğimizde esnafımızın ikinci bir kapı talebi vardı. İnternet ve GSM şebekesi sorunu yaşadıklarını da bizlere iletmişti. İnternet ve şebeke sorunu girişimlerimiz neticesinde hamdolsun çözüldü. Kapı konusunda da o dönemki belediye yetkililerinden rica da bulunmuştuk. O günkü belediye başkanları bu talebe pekte sıcak bakmadı, ilgilenmedi. Ancak bizler peşini bırakmadık, yeni büyükşehir belediye başkanına talebimizi yineledik. Sağ olsun Sami Er başkanımız yakıdan ilgilendi ve ikinci bir kapı açıldı. Bu kapı, kuyumcu esnafımızın müşteri potansiyeli ve görünürlüğü için büyük önem arz ediyor. Başkan ve ekibine esnafımız adına teşekkür ediyorum. Üyelerimizin yanında oldukları sürece bizim de hizmet edenlerin yanında olduğumuzu ifade etmek isterim” diye konuştu.