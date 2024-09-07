Erzincan’da 9 branşta açılan yaz spor okulları sona erdi.Belediye tarafından çocukların fiziksel gelişimlerine katkı sunmak ve keyifli bir tatil geçirmelerini sağlamak amacıyla başlatılan yaz spor okulları, 2024-2025 Eğitim Öğretim yılının başlaması ile birlikte, Belediye Başkanı Bekir Aksun’un katıldığı programla sona erdi.Yaz Spor Okulları Erzincan’da öğrencilerin tatillerini daha verimli geçirmesini sağlarken farklı branşlarda verilen kurslarla yüzlerce çocuk program kapsamında sporla iç içe bir tatil yaşadı.Gerçekleşen yaz spor okullarında, futbol, dart, bocce, tenis, plates, fitness, karate, taekvondo, ve basketbol branşlarında 7 ile 14 yaş arası çocuklara ücretsiz olarak yaşlarına uygun şekilde eğitimler verildi.