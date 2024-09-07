Erzincan İl Sağlık Müdürü Cihan Tekin, Çayırlı Devlet Hastanesi, Toplum Sağlığı Merkezi ve Aile Sağlığı Merkezi’ni ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.Çayırlı Devlet Hastanesi, Toplum Sağlığı Merkezi ve Aile Sağlığı Merkezi’nde incelemelerde bulunan Cihan Tekin, görevi başındaki sağlık çalışanlarına kolaylıklar dileyerek, personelin istek ve taleplerini dinledi.Ziyareti sırasında tedavi gören hastalarla da bir araya gelen Tekin, hastaların durumları hakkında bilgi alarak, geçmiş olsun dileklerini iletti.