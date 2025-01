Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) bünyesinde hayata geçirilen “60+ Tazelenme Üniversitesi” tanıtım programı düzenlenen törenle gerçekleştirildi.Erzurum’da bulunan 60 yaş ve üzeri bireylerin topluma aktif katılımını teşvik etmek ve yeni beceriler kazanmalarını sağlamak amacıyla “Yaşam Boyu Öğren, Yaşam Boyu Tazelen” sloganıyla ETÜ’de faaliyete geçirilen 60+ Tazelenme Üniversitesi’nin tanıtım programına ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Akarsu, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Erzurum Kalkınma Vakfı (ERVAK) Başkanı Erdal Güzel, akademisyenler ve çok sayıda davetli katıldı.Dekan Karabulutlu: Büyüklerimiz Hayat Tecrübeleriyle Üniversitemizi Daha Özel KılacakProf. Dr. Muammer Yaylalı Konferans Salonu’nda düzenlenen programın açılış konuşmasını yapan ETÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı ve 60 Yaş Üstü Tazelenme Üniversitesi Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Elanur Yılmaz Karabulutlu, Tazelenme Üniversitesi’nin yaşanılan her dönemde öğrenmenin gelişmenin ve yenilenmenin mümkün olduğu inancıyla ortaya çıktığına dikkat çekerek: “ETÜ olarak ilimizdeki yaşlılarımızın daha aktif, kaliteli, donanımlı, güvenli, sosyal ilişkileri güçlü, üretken, değişen dünyaya uyum sağlayabilen ve sağlıklı bir yaşam sürmelerine katkıda bulunmak için bu sürece başladık. Bu proje ile ileri yaş döneminde de aktif öğrenmenin, paylaşmanın, üretmenin mümkün olduğunu göstermek istiyoruz. Çünkü öğrenme ve gelişmenin yaşı yoktur. ETÜ olarak biz de bu alanda toplumsal katkı sorumluluğumuzu üstlenerek bölgemizdeki başarılı ve sağlıklı yaşlanan insanların sayısını arttırmak için bu projeyi hayata geçirmek üzere çalışmalarımızı başlattık. Bu üniversite, adından da anlaşılacağı gibi sadece bilgi edinmenin değil aynı zamanda tazelenmenin, hayata yeni bir soluk getirmenin, kişisel gelişimin ve yaşam enerjisini yeniden keşfetmenin önemli bir simgesidir. 17 Şubat 2024 tarihinde eğitim öğretime başlayacağımız 60+ Tazelenme Üniversitesi ile yalnızca yeni bir eğitim öğretim kurumunun kapısını açmıyoruz. Aynı zamanda güçlü sosyal bağların kurulduğu, birbirinden öğrenen, birbirinden ilham alan yaşlılarımızın mutlu bir şekilde vakit geçirebileceği sıcak ve samimi bir yaşam alanın da kapılarını açıyoruz. Bizler bu sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde gönüllü olarak kapılarımızı açtık ve ders veren öğretim elemanları da yine bu gönüllülük esasına dayalı görev alacaklardır. Ayrıca bu proje bize bölgemizdeki yaşlanma ve yaşlılıkla ilişkili sorunların ve olanakların belirlenmesi, değerlendirilmesi ve çözüm yolu bulunması için önemli fırsatlar da sunacaktır. Bu projeyi hayata geçirirken bize ilham veren değerli büyüklerimize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Hayat tecrübeleriyle, enerjileriyle, öğrenme arzularıyla bu üniversiteyi çok daha özel kılacaklarına yürekten inanıyorum” diye konuştu.Rektör Çakmak: Yaşam Boyu Öğrenmeyi Temel İlke Olarak BenimsiyoruzDekan Karabulutlu’nun ardından kürsüye çıkan Rektör Çakmak ise, her yaşta öğrenmenin ve gelişmenin mümkün olduğunu vurgulayarak “Amacımız kıymetli büyüklerimizin bilgiye beceriye ve sosyal hayata daha aktif katılımlarını destekleyerek onların sağlıklı mutlu ve üretken bir yaşam sürmelerine katkı sunmaktır. 60+ Tazelenme Üniversitesi olarak biz de yaşam boyu öğrenmeyi temel bir ilke olarak benimsiyor ve katılımcılarımıza çok yönlü bir öğrenme ortamı sunuyoruz. Sağlıktan sanata, kişisel gelişimden fiziksel aktivitelere, bağımsız yaşam becerilerinden sosyal ve zihinsel aktivitelere kadar geniş bir yelpazede sunacağımız eğitimlerle hem bireylerimizin yaşam kalitesini artırmayı hem de topluma daha aktif katılımlarını teşvik etmeyi hedefliyoruz. Burada yalnızca bilgi aktarımı değil aynı zamanda bir dayanışma ve paylaşma ortamı oluşturmayı da hedefliyoruz. Programlarımız bilimsel temellere dayanmakta ve multidisipliner bir ekip tarafından hazırlanmaktadır. Bizler katılımcılarımıza hayatlarının her döneminde öğrenmenin, üretmenin ve paylaşmanın mümkün olduğunu göstermek istiyoruz. Bugün burada attığımız bu adım bir başlangıçtır. Çıktığımız bu yolda büyüklerimizin hayatlarına yeni bir pencere açmayı, onların enerjilerini ve potansiyellerini yeniden keşfetmelerini sağlamayı hedefliyoruz. Malumunuz olduğu üzere üniversitemiz bünyesinde 8 ile 17 yaş arası çocuklarımız ve gençlerimiz için MUCİTPARK Bilim ve Fikir Atölyesi’nde onların zihinsel ve fiziksel becerilerine katkı sunmak amacıyla atölye faaliyetlerimize devam ediyoruz. Üniversite çağındaki ve üniversite mezunu olan gençlerimiz için ise Kristal Girişimcilik Merkezi’miz bünyesinde girişimcilik fikirlerini hayata geçirmeleri için onlara destek sunuyoruz. 60+ Tazelenme Üniversitesi programıyla da 60 yaş ve üzeri büyüklerimizin hayatlarına dokunacağız. Onlar bizim akademik bilgi birikimimizden faydalanırken bizler de onların tecrübelerinden istifade edeceğiz. Bu güzel başlangıcın hepimiz için hayırlı olmasını diliyor, programın gerçekleştirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.Açılış konuşmalarının ardından kürsüye çıkan Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi ve 60+ Tazelenme Üniversitesi Koordinatörü Doç. Dr. Gülnihal Deniz, programa ilişkin detayları paylaştı.60+ Tazelenme Üniversitesi için kayıtlar 3-14 Şubat 2025 tarihinde başlayacak olup okuma ve yazma bilen 60 yaş ve üzeri bireyler başvuru yapabilecek. Program içeriğinde ise sağlık, sanat ve el yeteneği, fiziksel aktivite, kişisel gelişim, bağımsız yaşam becerileri, zihinsel aktivite ve sosyal aktiviteler yer alacak. 4 yıl boyunca haftanın iki günü sürecek eğitimlerde 60 yaş ve üzeri bireyler öğrenirken öğretme imkânı bulabilecek.