Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen, Kültür AŞ’ nin organizasyonunda gerçekleştirilecek olan yapı ve dekorasyon sektörünün en önemli buluşmalarından olan Malatya Yapı Dekorasyon Fuarı’nın bu yıl 7’incisi, 21-25 Mayıs 2025 tarihleri arasında kapılarını ziyaretçilere açacak.Fuar, Malatya, İstanbul, Ankara, Tokat, Elazığ, ve çevre illerden katılan üretici ve bayii firmalara ürünlerini sergileme ve doğrudan satış yapma imkânı sunuyor. 7. Malatya Yapı Dekorasyon Fuarı’nda, toplamda 3.054 metrekarelik alanda, 25 üretici ve 22 bayii olmak üzere 47 firma yer alıyor.Fuar boyunca ziyaretçiler, yapı ve dekorasyon alanındaki en güncel ürün ve teknolojileri yakından inceleme fırsatı bulacak. Aynı zamanda birebir görüşmelerle avantajlı fiyatlar ve kampanyalardan da faydalanabilecekler. 7. Malatya Yapı Dekorasyon Fuarı, 21-25 Mayıs tarihleri arasında 10:00 ile 22:00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 7. Malatya Yapı Dekorasyon Fuarı, sadece ticari değil, sosyal sorumluluk açısından da önemli bir rol üstleniyor. DASK (Zorunlu Deprem Sigortası) tarafından fuar alanına kurulacak Deprem Tırı aracılığıyla, vatandaşlara afet öncesi ve sonrası alınması gereken önlemlerle ilgili eğitimler verilecek. Ayrıca Malatya Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı ile AFAD Daire Başkanlığı, kurdukları stantlarla vatandaşlara kentsel dönüşüm ve afet bilinci konusunda bilgi sunarak çözüm odaklı danışmanlık hizmeti de verecek.Geçtiğimiz yıllarda yaşanan depremlerin ardından Malatya’nın yeniden yapılanma sürecine katkı sağlamayı hedefleyen fuar, hem profesyonelleri hem de halkı buluşturuyor. 7. Malatya Yapı Dekorasyon Fuarı, sektörel iş birlikleri ve bölgesel kalkınma açısından önemli bir organizasyon olma niteliği taşıyor.