Hizmet sektörüne nitelikli iş gücü kazandırma hedefiyle yola çıkan VK GROUP, Elazığ’da önemli bir yatırımı hayata geçirdi. Grup, Elaziz Özel Güvenlik Eğitim Kurumu’nu devralarak, eğitim ve istihdam alanındaki faaliyetlerini yeni bir boyuta taşıdı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan VK GROUP Yönetim Kurulu Başkanı Veli Baygeldi, “İnsanı yaşat ki devlet baki kalsın” anlayışıyla hareket ettiklerini belirterek, “Güvenlik eğitimi alan bireyleri önce donanımlı hale getiriyor, ardından sertifika ve kimlik süreçlerini tamamlayarak Türkiye’nin dört bir yanında istihdama kazandırıyoruz. Bu sayede hem bireylerin iş sahibi olmasına katkı sağlıyoruz hem de ülke genelinde güvenlik sektörünün ihtiyaç duyduğu kalifiye personel açığını gidermeye yardımcı oluyoruz,” dedi.

Baygeldi, “Bize omuz veren tüm çözüm ortaklarımıza teşekkür ediyoruz. Faaliyet alanlarımızı her geçen gün genişleterek batıdan doğuya, güneyden kuzeye, güzel ülkemizin dört bir yanına hizmet sunmaya devam edeceğiz,” ifadelerini kullandı.

Elazığ ve Türkiye için hayırlı olması temennisiyle açıklamasını tamamlayan Veli Baygeldi, “Bizimle geleceğe güvenle bakın,” mesajı verdi.