Ağrı’nın Patnos ilçesinde Ortadamla İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Viyan İleri, elim bir trafik kazasında hayatını kaybetti.Henüz 9 yaşında olan küçük Viyan’ın vefat haberi, ailesi başta olmak üzere tüm ilçeyi yasa boğdu. Hayat dolu ve başarılı bir öğrenci olarak tanınan Viyan’ın kaybı, eğitim camiasında büyük bir üzüntüye yol açtı.Milli Eğitim Müdürlüğü’nden taziye mesajıPatnos İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeynep Oğuz Çam Aileyi ziyaret edip başsağlığı diledi. Çocuk yaşta hayatını kaybeden Viyan için konuşan İlçe milli eğitim müdürü Zeynep Oğuz Çam, “Ortadamla İlkokulu 3. sınıf öğrencimiz Viyan İleri’yi elim bir trafik kazasında kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Minik öğrencimize Allah’tan rahmet, ailesine, arkadaşlarına ve öğretmenlerine başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun.”dedi.Okul camiasında derin üzüntüOrtadamla İlkokulu, bu elim olayın ardından büyük bir yasa büründü. Okul yönetimi ve öğretmenler, Viyan’ın arkadaşlarını teselli etmeye çalışırken, öğrencilerin yaşadığı derin acıyı paylaşmak için çeşitli destek çalışmalarını hayata geçirdi. Viyan’ın arkadaşları, onu sevgiyle hatırladıklarını ve asla unutmayacaklarını dile getirdi.