Muş’un Varto ilçesindeki kadın çiftçiler arasında ‘En İyi Peynir Yarışması’ ve ‘Tarımsal Ürün Sergisi’’ etkinliği düzenlendi.3 köyün katılımıyla düzenlenen ‘En İyi Peynir Yarışması’, Varto Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün spor salonunda yapıldı. Öğretim üyesi Onur Şahin’in paydaşlığında gerçekleştirilen yarışmada, jüri üyeleri tarafından peynirlerin tadı, kokusu ve görünüşü ile peynirlerin laboratuvar analiz sonuçları dikkate alınarak değerlendirme yapıldı. Yarışmada büyükbaş dalında birinciliği Mayperoz Han, ikinciliği Esra Sağlam ve üçüncülüğü ise Müstesna Arslan aldı. Küçükbaş dalında ise birinciliği Melike Özkan, ikinciliği Bediha Akyol, üçüncülüğü ise Şadiye Aykan aldı.Burada konuşan Muş İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Gün, “Muş ilimiz hayvansal ve tarımsal alanda potansiyeli yüksek olan bir ilimizdir. 357 bin alan tarım arazisi 357 bin hektar üzerinde çayır mera alanı, bunun yanın dada su alanı olan illerden biriyiz. İki tane büyük barajımız var. Bunun yanında göletlerimiz vardır. Özellikle Hamurpet göllerimizle ilgili çalışmalarımız var. Büyükbaş ve küçükbaş hayvan için de iyi bir yere sahibiz. Bir milyon elli baş küçükbaş hayvanımız mevcuttur. Bunun yanında katma değeri yüksek olan ürünler de bizim için çok önemlidir. Özellikle Alparslan-2 Barajı işletmesi yapıldıktan sonra çevresinde bulunan köylerimizin hem ekonomik hem de sosyal olarak güçlenmesi için kadın çiftçilerimizin katılımıyla bu tür projeler yapılmaktadır. Bu projelerden biri de hem küçükbaş hem de büyükbaş hayvanlardan elde edilen sütlerimiz için peynir çeşitleri üreterek kamuoyuna göstermek ve katma değerle değerlendirmek için bu proje gerçekleştirildi. Yarışmacıların hangi kalitede ürün ürettiklerini bu yarışmada değerlendirmekteyiz” dedi.Alparslan-2 Barajı’nı işleten firmanın çalışanı Abdulkadir Sarı ise geçen sene Akpınar köyünde yaptıkları yarışmayı bu sene biraz daha geliştirdiklerini belirterek, “Buradaki amacımız, kadınlarımızı üretici olarak desteklemek ve ev ekonomisine destek olmalarını teşvik etmektir. Barajdan etkilenen üç köyümüzden 24 yarışmacı katıldı. Bu yarışmada devlet kurumları destekleri ile kendi alanında uzman olan jüri üyelerimizle belirlenen birinciye 150 bin TL, ikinci yarışmacımıza 125 bin TL, üçüncü yarışmacımıza 100 bin TL ahır iyileştirme ödülü verilecektir” diye konuştu.Varto Gençlik ve Spor Müdürü Murad Aktaş ise ilçede böyle bir yarışmanın yapılmasının kendilerini mutlu ettiğini belirterek, yarışmaya katılan tüm katılımcılara teşekkür etti.Yarışmanın ardından her üç köyünden üretilen hayvansal ve bitkisel ürünlerin yanı sıra el işi ürünlerin sergilendiği stantlar gezilerek protokol tarafından mayalanmış peynir kesildi.