Van’ın doğal güzelliklerinden Muradiye Şelalesi, hafta sonu çok sayıda ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.Van’ın Muradiye ilçesinde bulunan ve her mevsim ziyaretçilerin akınına uğrayan Muradiye Şelalesi’nde hafta sonu nedeniyle büyük yoğunluk yaşandı. Bendimahi Çayı üzerinde 20 metre yükseklikten akan suyu ve manzarasıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken şelaleye gelenler, doğayla iç içe zaman geçirdi, eşsiz manzarayı cep telefonlarıyla görüntülemeye çalıştı. Aileleriyle şelalenin aktığı alana gelen vatandaşlar, eşsiz manzarayı fotoğrafladı, doğayla iç içe zaman geçirme fırsatı buldu.