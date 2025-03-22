Van’da bulunan Vanmall AVM’de Shopping Fest hareketliliği başladı.Van’da 15 Mart-5 Nisan tarihleri arasında düzenlenen Van Shopping Fest’e vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Özellikle İran’dan gelen misafirlerin ilgisiyle, GLA Yönetim A.Ş bünyesinde bulunan Vanmall AVM’de de Shopping Fest hareketliliği yaşanıyor.Konuyla ilgili açıklamada buluna GLA Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Çelik, "Van Shopping Fest’in her yıl olduğu gibi bu sene de bölgenin en büyük alışveriş etkinliklerinden biri olarak öne çıktığını ifade ederek, "Van’a gelen İranlı misafirler, AVM’de geçirdikleri vakitlerle şehrin ekonomik dinamiklerini güçlendiriyor. Festival süresince, büyük indirimler, cazip fırsatlar ve çeşitli etkinliklerle ziyaretçilerine unutulmaz bir alışveriş deneyimi sunuluyor. Ayrıca Shopping Fest boyunca, alışverişin dışında birçok sosyal etkinlik de düzenleniyor. Ramazan etkinlikleri, çocuk etkinlikleri, kanun-ney gösterileri, tiyatro oyunları, yarışmalar, hediye çekleri ziyaretçilere alışverişin yanı sıra eğlenceli bir deneyim sunuyor. Vanmall AVM, bu dönemde alışverişin merkezi haline gelirken, keyifli bir atmosfer imkanı sunuyor" dedi.Çelik, "Vanmall AVM olarak, Shopping Fest döneminde şehrin en cazibe merkezi olarak ziyaretçilerimize en iyi alışveriş deneyimini sunuyoruz. Yenilenen mağaza seçenekleri, büyük indirimler ve özel etkinliklerle misafirlerimizi ağırlıyor, unutulmaz bir alışveriş keyfi sunuyoruz" ifadelerini kullandı.