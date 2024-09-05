Van İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ’Halk Sağlığı Haftası’ etkinlikleri kapsamında bisiklet turu düzenlendi.İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığınca “Halk Sağlığı Haftası” çerçevesinde Van Pedalşör Bisiklet Kulübü ile Öğretmenler Bisiklet Topluluğu üyelerinin desteğiyle bir etkinlik düzenledi. “Sağlığını Erteleme Harekete Geç” sloganıyla düzenlenen bisiklet turu etkinliği için çok sayıda bisikletli bir araya geldi. İpek Yolu Caddesi’nde başlayan bisiklet turu, tarihi Van Kalesi’nde sona erdi.Düzenlenen etkinliğe ilişkin gazetecilere bilgi veren İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun, Halk Sağlığı Haftası dolayısıyla yapılan etkinliklerin tüm ülkeye tanıtıldığını belirtti. Haftayı etkinliklerle dolu dolu geçirdiklerini ifade eden İl Müdürü Tosun, “Bugün burada ‘Sağlığını Erteleme Harekete Geç’ sloganıyla Van’daki çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla beraber bisiklet turu düzenledik. Van’ın önemli tarihi merkezlerinden biri olan Van Kalesi’ne kadar hep beraber bisikletlerimizin pedallarına basıp harekete geçeceğiz. Van halkını da harekete geçmeye davet ediyoruz. Çünkü ne kadar hareket, o kadar az obezite, o kadar az kronik hastalıklar demektir. Bu nedenle Van halkını durmadan hareket etmeye davet ediyoruz” dedi.Sağlıklı yaşamı önemsediklerini dile getiren Van Öğretmenler Bisiklet Topluluğu Başkanı Hakan Durğun ise, “Sağlıklı yaşama özendirmek adına bir bisiklet turu planladık. Herkese bisikletin bir ulaşım aracı olduğunu, bizleri de trafikte yok saymamalarını ve sağlıklı yaşam içinde pedal çevirmeyi hatırlatmak istiyorum” diye konuştu.Van Pedalşör Bisiklet Grubu Başkanı Yalçın Şahin de 45 yaşında olduğunu ve bu dinçliğini bisiklet kullanmaya başladığını belirtti. Genç ve zinde görünmek için bisiklet kullanımını öneren Şahin, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.