Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Erzincan’da Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında 46 yatırımcıya 40 milyon TL hibe verildiğini açıkladı.Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi programı kapsamında, proje başvurusunda bulunanlar hibelerini kullanarak projelerini hayata geçiriyorlar.Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Erzincan’da Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında, 39 altyapı projesine 8 milyon 400 bin TL, 7 ekonomik yatırım projesi için ise 32 milyon TL hibe verildiğini açıkladı.Tarım sektöründe faaliyet gösteren girişimciler hibe programlarından yararlanmaya devam ederken Erzincan’da bu kapsamda 46 proje için 40 milyon 400 bin TL hibe verildi. Hibe verilen projelerin 39 tanesi alt yapı yatırımları kapsamında makine ve ekipman hibelerinden oluşurken 7 proje ise ekonomik yatırım olan tabir edilen tesis kurma projelerinden oluşuyor.Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı; kırsal alanda gelir düzeyini, tarımsal üretimi, istihdamı ve tarıma dayalı sanayiyi güçlendirmek amacı güder. Bu kasamda daha önce Bakanlığımız tarafından hibe onayı verilen projeler hayata geçirilmeye başlandı. 39 altyapı projesinde çiftçilerimiz tarımsal faaliyetlerde kullanacakları makine ve ekipman projesini tamamladılar. 7 ekonomik projemiz ise şu anda devam etmektedir” diye konuştu.