Van’da Ulusal Kanser Tarama Programı çerçevesinde 2024’te 96 binden fazla kişiye ulaşıldı.Kentte Sağlık Bakanlığı koordinesinde gerçekleştirilen taramalarla birçok hayat kurtarıldı. konuşan İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Muhammed Taha Bostanci, program kapsamında 30-65 yaş arası kadınlara rahim ağzı kanseri, 40-69 yaş arası kadınlara meme kanseri ve 50-70 yaş arası tüm vatandaşlara kolorektal kanser taramaları yapıldığını belirtti. Bu çerçevede 2024’te toplamda 96 bin 738 kanser taraması gerçekleştirildiğini ifade eden Dr. Bostancı, "Taramaları birinci basamak sağlık tesislerimizde ve aynı zamanda hastanelerde kurduğumuz KETEM temas noktalarında vatandaşlara sunmaya devam ediyoruz. Aile sağlığı merkezlerinde, ilçe sağlık müdürlüklerinde, sağlıklı hayat merkezlerinde ve mobil araçlarımızda bu hizmetleri sürdürüyoruz. Bu kapsamda, 2024 yılında 27 bin 804 meme kanseri, 37 bin 646 rahim ağzı kanseri ve 31 bin 288 kolorektal kanser taraması yapıldı. Yapılan taramalar sonucunda, şüpheli pozitif olarak değerlendirdiğimiz 4 bin vatandaşa hastanelerden doğrudan randevu alarak takiplerini sağlıyoruz. Mutlaka tedavi görene kadar, hatta tedavi sürecinde de vatandaşlarımızın takibini sürdürüyoruz" dedi.Tanı süreci tamamlanan vakalar arasında 54 meme kanseri, 1 rahim ağzı kanseri, 86 servikal displazi ve 14 kolorektal kanser vakası tespit edildiğini dile getiren Bostancı, "Şüpheli vakaların randevularını en geç 10 gün içinde, çoğu zaman ise aynı hafta içinde ikinci ve üçüncü basamak sağlık tesislerine planlayarak, tanılama aşamasında mutlaka takiplerini sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.