Erzincan’da kar yağışının ardından zarar gören küçükbaş hayvan yetiştiricilerine hayvan çadırıyla destek olundu.Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, geçtiğimiz Kasım ayında etkili olan kar yağışının ardından il genelinde hayvancılık sektöründe yaşanan mağduriyetleri gidermek amacıyla önemli bir adım attı. Bakanlık desteğiyle, 66 küçükbaş hayvan yetiştiricisine toplamda 123 adet hayvan çadırı dağıtıldı.Çadır teslimatı, Erzincan Valisi Yardımcısı Yusuf İzci, İl Tarım ve Orman Müdürü Alper Koçaker ve diğer yetkililerin katılımıyla gerçekleştirildi. Törende konuşan Vali Yardımcısı İzci, bu tür desteklerin yerel hayvancılıkla uğraşan çiftçilere büyük katkı sunduğunu belirtti ve Erzincan’ın tarım ve hayvancılıkla güçlü bir ekonomi oluşturduğunu vurguladı.Teslim edilen çadırlar, hayvanların soğuk kış koşullarından korunmasını sağlayarak, yetiştiricilerin zor zamanlarında yanlarında olduğunu gösterdi. Bu anlamlı destekle birlikte, Erzincan’daki küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin daha verimli ve güvenli bir şekilde üretime devam etmeleri hedefleniyor.