Van’da bu yıl 10’uncusu düzenlenen ‘Organik Karakovan Bal Kesimi’ etkinliği renkli görüntülere sahne oldu.Van’da her yıl düzenlediği karakovan bal hasadıyla tüm bal severleri bir araya toplayan Şifa Bal, bu yıl da ‘10. Geleneksel Organik Karakovan Bal Kesimi’ etkinliği düzenledi. İpekyolu ilçesi Vali Mithat Bey Mahallesi’nde düzenlenen etkinlikte arıcılık elbiselerini giyerek halay çeken davetliler, daha sonra bal hasadını gerçekleştirmenin keyfini yaşadı.Daha sonra açıklamalarda bulunan Şifa Bal sahibi Ömer Akbulak, 10 yıldır düzenledikleri bu etkinliğin artık gelenekse bir hale dönüştüğünü vurgulayarak, “Her sene bu etkinliği yapıyoruz. Bu yıl da halaylar eşliğinde balımızın hasadını yaptık. Dostlarımız çok memnun kaldılar” dedi.Yaklaşık 900 kovan arıları olduğunu belirten Akbulak, “Bu yıl geçen seneye göre verim çok iyiydi. Bu sene verimden memnunuz. Müşterilerimiz, dostlarımız var ve bu balları onlara sunuyoruz. Türkiye’nin 81 iline gönderim sağlıyoruz. Her yerden müşterilerimiz var. Biraz sıkıntılı olduğu için yurt dışına da nadiren gönderiyoruz” diye konuştu.Karakovan balının ekim ayından önce çıkmadığına dikkat çeken Akbulak, karakovan balının kilosunun ise bin TL’den satıldığını söyledi.