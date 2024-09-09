Van’da yaz tatilinin sona ermesiyle birlikte 2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk ders zili bugün çaldı.Tüm Türkiye’de olduğu gibi Van’da da 3 aylık yaz tatilinin sona ermesiyle yeni eğitim öğretim dönemi başladı. İlk ders zilinin çalmasıyla birlikte öğrenciler okul sıralarına kavuştu. Geçtiğimiz hafta okul öncesi, ilkokul 1. sınıf ve ortaokula adım atan öğrenciler için ise uyum haftası geride kaldı. Bugün itibariyle tüm kademeler için ilk ders zili çalmış oldu. Van’da 295 bin öğrenci ve yaklaşık 18 bin 500 öğretmen, bin 600 okulda ders başı yaptı.Van’da 2024-2025 Eğitim Öğretim Haftası kutlama programı ilk olarak valilik önünde bulunan Atatürk heykeline çelenk sunulmasıyla başladı. Etkinlikler daha sonra Van Gölü Anaokulu önünde saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Halk oyunları gösterisinin ardından Van Valisi Ozan Balcı, yeni eğitim öğretim yılı dolayısıyla bir konuşma yaptı. Vali Balcı, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulundu. 18 bin 500 öğretmen ve 295 bin öğrenci için eğitim öğretim yılını başlattıklarını ifade eden Vali Balcı, “Öğretmen ve öğrencilerimiz, inşallah kazasız belasız güzel bir eğitim öğretim yılı geçirir. Nesiller gelip, nesiller geçiyor ama mühim olan yeni nesillere neler yapabildiğimizdir. Çünkü bunlar sadece sizin biricik evlatlarınız değil, aynı zamanda Türkiye’mizin en değerli varlıklarıdır. Dolayısıyla çocuklarımız için ne yaparsak az olduğunu ifade etmek istiyorum” dedi.İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras ise Milli Eğitim Bakanlığınca ilk ders konusunun ‘Çocuklarda vatan sevgisi’ olarak belirlendiğini dile getirerek, “Vatan savunması ne demektir? Bununla ilgili Çanakkale’den Gazze’ye vatan savunması konulu ilk dersimizi icra edeceğiz. İlk ders zilimiz bu konuyla açılacak. Bu topraklar için ecdadımızın nasıl bir mücadele verdiğini ve kimler nasıl bu topraklar için can verdiğini bugün özellikle bu derste işlenecektir. Ayrıca bu yıl, ‘Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ programının uygulanmaya başlayacak olması ayrı bir heyecan oluşturuyor” diye konuştu.Törene, Van Valisi Ozan Balcı’nın yanı sıra İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, Edremit Kaymakamı Yücel Erdem, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras, öğretmen ve öğrenciler katıldı.Öte yandan, 2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili, 11-15 Kasım 2024’te yapılacak. Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek. İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak. İkinci dönem ara tatilinin ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona ereceği kaydedildi.