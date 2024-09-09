Elazığlı sporcular dereceye girmek için kıyasıya mücadele ile kulaç attı.Türkiye Yüzme Federasyonunun faaliyet takviminde yer alan Paletli Yüzme Performans Tespit Müsabakaları Elazığ’da gerçekleştirildi.Olimpik Yüzme Havuzunda gerçekleştirilen müsabakalara, 39 erkek 38 kadın olmak üzere toplam 77 sporcu katılım sağladı. 7 Eylül Cumartesi günü başlayan müsabaka 8 Eylül Pazar günü sona erdi.Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren yaptığı açıklamada, “Paletli yüzmede son zamanlarda birçok şampiyon çıkardık. İlimizden paletli yüzmede yetişen sporcularımız il dışı müsabakalardan ve uluslararası müsabakalardan derecelerle dönüyorlar. Müsabakalara katılan tüm sporcu ve antrenörlerimizi tebrik ediyor, başarılar diliyorum” dedi.