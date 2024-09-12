Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Van Gurme ve Gastronomi Fuarı, kapılarını ziyaretçilere açtı.Van Expo Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen ve yoğun bir katılımın olduğu fuar, horonla başladı. Açılış konuşmalarının ardından katılımcılar stantları tek tek gezerek, firma yetkililerinden bilgi aldı. Fuarla ilgili açıklamada bulunan Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, geçen yıl 35 katılımcı firma ile ilk fuarı gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, “Bu yıl aşarı yukarı yüzde 110 büyümüş haliyle fuarımızı gerçekleştirdik. Fuarımıza 8 ticaret ve sanayi odası, 2 borsa ve 88 stant yer alıyor. Bölgenin en renkli, en lezzetli fuarını gerçekleştiriyoruz. Güzel bir katılım olduğunu söyleyebilirim” dedi.Amaçlarının özellikle Doğu Anadolu Bölgesi, özelde ise Van mutfağının yöresel yemeklerini, beslenme bilgisini dünyaya tanıtmak ve böylece bir farkındalık oluşturmak olduğunu vurgulayan Takva, “Fuarımıza konuk olarak Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası yer alıyor. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası, Karadeniz kültürünü, Karadeniz mutfağını kentimizde tanıttı. Keza bizde onlarca ünlü şefin, beslenme uzmanının sunumlarıyla çeşitli lezzetleri buluşturma imkanı bulduk. Ben katılımcı bütün firmalara, ticaret ve sanayi odalarına, borsalara teşekkür ediyorum. Özellikle basına ve medya kuruluşlarına çok teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki bu maya tuttu. Önemli bir turizm destinasyonunu, aynı zamanda ilimizin beslenme kültürü, yeme içme anlayışı artık Doğu Anadolu’dan dünyaya yayılacak. Biz bu yolla aynı zamanda ilimize olan ilgiyi arttırmayı çalışıyoruz. İleriki yıllarda ben bunun artık uluslararası boyutta bir fuar olacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.Fuara katılan firma yetkilileri ise gurme ve gastronomi fuarının güzel başladığını belirterek,, emeği geçenlere teşekkür ettiler.Fuara kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, oda başkanları, firma yetkilileri ve vatandaşlar katıldı.