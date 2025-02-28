Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 121. Devlet Hizmet Yükümlülüğü (DHY) Kurası kapsamında Van’a 33 uzman hekim ve 19 hekim olmak üzere toplamda 52 yeni doktor ataması yapıldı.Van İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, yeni atanan hekimlerin kentin farklı bölgelerinde göreve başlayacağı belirtildi. Van İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammet Tosun, yeni görevlerine başlayacak doktorlara başarılar diledi.Bu atamalarla birlikte Van’daki sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi hedefleniyor.