Milli Eğitim Bakanlığı Din öğretimi Genel Müdürlüğü koordinesinde, Hakkâri Valiliği himayelerinde düzenlenen "Genç Hatipler Minberde Hutbe Okuma Bölge Final Yarışması" Hakkari’de yapıldı.Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Mardin, Muş, Siirt, Tunceli, Van, Şırnak ve Hakkâri imam hatip liseleri il birincilerinin yarıştığı bölge finali, Hakkâri Ulu Camii’nde yapıldı. Hakkari İl Müftüsü Hüseyin Okuş yarışmaya başkanlık ederken, jüri üyeleri ise İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Dr. Zekeriya Sarıbulak, Müftülük Şube Müdürü Devlet Cindioğlu, Edebiyat Öğretmeni Emir Abbasigil ve Mesleki Dersler Öğretmeni Habibe Bulut’tan oluştu. Yarışmaya katılan öğrenciler; hutbe dualarını, doğru, güzel ve ezbere okuma, özgüven, minber hâkimiyeti, jest ve mimikleri etkili kullanma yönlerinden değerlendirildi. Puan değerlendirilmesi yapıldığı sırada TOBB Hüseyin Çelik Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden oluşan ilahi grubu tarafından ilahiler seslendirildi.Yarışma sonunda Van Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi İsmail Mantaş birinci gelerek Türkiye finallerinde bölgeyi temsil etmeye hak kazandı. Yarışmada tüm öğrencilere Hakkari Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Müftülüğü tarafından çeşitli hediyeler takdim edildi. Bölge birincisi seçilen İsmail Mantaş, bugünkü Cuma namazında Ulu Camii’nde cemaate etkili sesiyle bir hutbe okudu.Vali Ali Çelik, yarışmacılara ödüllerini vererek, Ramazan ayının manevi ikliminin arafesinde böyle ulvi bir yarışmaya Hakkâri’nin ev sahipliği yapılmasını sağlayan Milli Eğitim Bakanlığına şükranlarını sunarak, "İlk emri ‘oku’ olan bir inancın mensubu olarak güzel ezan ve hutbe okuma, hafızlık yarışmaları ile evlatlarımızın bu yönlerinin güçlendirilmeye çalışılması, bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. Bu vesileyle tüm İslam aleminin ve ilimizdeki tüm hemşehrilerimizin yarın başlayacak olan mübarek Ramazan ayını tebrik ediyorum. Ayrıca organizasyonda emeği geçen herkese, yarışmacı tüm öğrenciler ile onlara katkı sunan öğretmen ve ailelerine teşekkür ediyorum" dedi.Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Mesleki Yarışmalar Koordinatörü Erol Solak da, Hakkâri’nin din eğitimi ve öğretimi açısından önemli bir il olduğunu belirterek, bu tür etkinliklerin öğrencilerin gelişimleri açısından önemli olduğunu ifade etti.