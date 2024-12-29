Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde (YYÜ), "Geleceği Şekillendiren Adımlar” paneli gerçekleştirildi.Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Kalite Koordinatörlüğü, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü ve Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı iş birliğiyle “Geleceği Şekillendiren Adımlar” paneli gerçekleştirildi. Mühendislik Fakültesi Turan Haydaroğlu Konferans Salonu’nda düzenlenen panelin moderatörlüğünü Doç. Dr. Halil İbrahim Özok üstlendi. Panelistler arasında Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörü Doç. Dr. Hilal Çelik Kazıcı, Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Şehnaz Nigar Çelik, Kalite Koordinatör Yardımcısı Gaye Zeynep Çenesiz ve Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Vedat Atay yer aldı.Panelde, öğrenci toplulukları başta olmak üzere tüm katılımcılara, 2025 yılı için planlanan proje imkanları, kalite süreçleri, uluslararası fırsatlar ve topluluk faaliyetleri hakkında kapsamlı bilgi verildi. Etkinlik boyunca, lisans projelerinden kültürel etkinliklere kadar pek çok konu ele alındı ve öğrencilerden gelen sorular yanıtlandı.Panelin kapanış konuşmasını yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenay Baydaş, etkinliğin başarılı bir başlangıç olduğunu belirterek , “Bundan sonraki süreçte öğrencilerle buluşmaların artırılarak devam edeceğine ve diğer birim yöneticileri ile çalışanlarının da bu süreçlerde aktif rol oynayacağına inanıyorum. Bu panelin bir başlangıç olduğunu ve seri olarak devam edeceğini düşünüyorum. Koordinatörlüklerimize, çalışanlarımıza ve tüm öğrencilere katılımları için teşekkür ediyorum” dedi.Panel, akademisyen ve çalışanlara teşekkür belgelerinin takdim edilmesiyle son buldu.