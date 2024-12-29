Erzincan’da kar yağışıyla birlikte soğuk hava etkisini azaltırken iki genç bindikleri 4x4 ATV ile park içerisinde drift yaparken görüntülendi.Erzincan’da aralıklı kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kar yağışının yoğun olmaması nedeniyle ulaşımda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Belediye ekipleri şehir içerisinde, Karayolları ekipleri şehirlerarası güzergâhlarda, İl Özel İdaresi ekipleri ise köy yollarında karla mücadele çalışması yürüttü.Bazı vatandaşlar da karın keyfini çıkardı. Erzincan kent merkezinde bulunan Barış Manço Parkı içerisinde trafiğe kapalı alanda 4x4 ATV ile drift yapan gençler dikkat çekti. Bir süre drift yapan iki genç daha sonra parktan ayrıldı.Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmeye göre, bugün bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu geçek. Buzlanma ve don olayı ile birlikte gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görülecek. Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgâr kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.