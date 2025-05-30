Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaşayan Diller Enstitüsü tarafından bu yıl 6’ncısı düzenlenen Uluslararası Kurdiyat Sempozyumu’nda "Abdurrahim Rahmi Zapsu ve Kültürel Mirası" ele alındı.Prof. Dr. Cengiz Andiç Kültür Merkezi’nde düzenlenen sempozyuma Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, Abdurrahim Rahmi Zapsu’yun torunu Hasan Cuneyd Zapsu, akademisyenler, iş adamları, STK başkanları ve öğrenciler katıldı. Türkiye, İngiltere, İsviçre, İran ve Irak’taki 16 üniversiteden 54 akademisyenin katıldığı sempozyumda yaklaşık 40 sunum yapılacak.İki gün boyunca sürecek olan sempozyum, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Burada açılış konuşmasını yapan Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaşayan Diller Enstitüsü öncülüğünde bu yıl altıncısı düzenlenen Uluslararası Kurdiyat Sempozyumun bu yıl ki temasının "Abdurrahim Rahmi Zapsu ve Kültürel Mirası" olarak belirlendiğini belirterek, "Cumhuriyet öncesi ve sonrasındaki süreçte, Türkiye’nin İslami düşünce birikiminde müstesna bir konumda yer alan Abdurrahim Rahmi Zapsu’nun eserlerini ve fikir mirasını akademik bir platformda ele almak, tartışmak ve bu birikimi gelecek nesillere aktarmak, üniversitemiz adına büyük bir gurur vesilesidir. Sosyal, tarihî, siyasî, sanatsal, kültürel ve edebî değerlerimizi bilimsel bir çerçevede incelemek, bu değerleri yeniden anlamlandırmak ve medeniyetimizin köklü birikimini zenginleştirerek yarınlara taşımak bizler için hem akademik hem de toplumsal bir sorumluluktur" dedi.Üniversitelerin; ilmin ve irfanın özgür düşünce ikliminde yeşerdiği, bilgi üretiminin topluma ve insanlığa hizmet ettiği mekânlar olduğuna dikkat çeken Şevli, "Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi olarak bu sorumluluğun bilinciyle hareket etmekte, içinde bulunduğumuz coğrafyanın kadim bilgi geleneğinden beslenerek, bilimsel üretimle milletimizin yeryüzündeki mümtaz konumunu pekiştirmeyi amaçlamaktayız. Bu sempozyum da bu gayretin bir yansıması olarak kültürel zenginliklerimizi evrensel bir perspektifle ele alma iradesinin somut ve kıymetli bir tezahürüdür. Program içeriğine baktığımızda, her biri alanında yetkin bilim insanlarının, sempozyumun ana temasına dair derinlikli ve çok yönlü sunumlarla katkı sağlayacak olmaları bizleri son derece memnun etmekte ve umutlandırmaktadır. Bu tür akademik buluşmaların, kültürel mirasımızın daha sağlıklı ve derinlikli bir biçimde anlaşılması ve gelecek kuşaklara aktarılması açısından son derece önemli olduğuna inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, Uluslararası 6. Kurdiyat Sempozyumu’nun verimli, yapıcı ve ilham verici bir biçimde geçmesini temenni ediyor; katılımlarınızla bu anlamlı buluşmayı taçlandırdığınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan ile Van YYÜ Yaşayan Diller Enstitüsü Müdürü ve Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Abdulhadi Timurtaş’ın birer konuşma yaptığı sempozyum, Hasan Cuneyd Zapsu’yu tarafından dedesi Abdurrahim Rahmi Zapsu’nun entelektüel ve kültürel mirasını paylaşması ile devam etti.