Van’ın Erciş ilçesine bağlı Yankıtepe Mahallesi sınırlarında yer alan ve Yıldız Gölleri olarak adlandırılan üç göl, doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.Karların erimesiyle birlikte yeniden canlanan doğa, yüksek rakımlarda eşsiz manzaralar sunarken, bölgeye yönelik ilginç bir keşif de öğretmen ve dron pilotu Muzaffer Salcıoğlu’ndan geldi. Yüksek kesimlerdeki doğa manzaralarını ve coğrafi yapıları incelemeyi alışkanlık haline getiren Salcıoğlu, uydu haritaları üzerinden yaptığı araştırmalarda dikkat çekici bir görüntüye rastladı. Erciş ilçe merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta bulunan 2 bin 700 rakımlı bir dağda üç göl tespit eden Salcıoğlu, göllerin yıldız şeklindeki dizilimi nedeniyle bölgeye olan merakını daha da artırdı.İHA muhabirine konuşan Muzaffer Salcıoğlu, uydu haritalarını incelerken Yankıtepe Mahallesi civarında üç göl fark ettiğini belirtti. Göllerin yıldız gibi dizilişinin dikkatini çektiğini ifade eden Salcıoğlu, "İnternette uzun süre araştırma yaptım ancak bu göllere dair hiçbir fotoğraf, video ya da yazılı bilgiye ulaşamadım. Bunun üzerine iki arkadaşımla birlikte bölgeye gitmeye karar verdik. Arazinin araçla gidilebilen son noktasına kadar gittik. Buradan sonra yaklaşık bir buçuk saat süren zorlu bir dağ yürüyüşüyle göllere ulaştık. Rakım oldukça yüksekti ve mayıs ayının sonlarına gelmemize rağmen bölgede hâlâ kar vardı. Ancak doğa yemyeşildi ve manzara büyüleyiciydi" dedi."Göller dört mevsim su seviyesini koruyor"Bölge halkıyla da görüşmeler yaptığını söyleyen Salcıoğlu, "Köylüler bu gölleri ‘Golên Stêrkan’ yani ‘Yıldız Gölleri’ olarak adlandırıyor. Göller dört mevsim su seviyesini koruyormuş, yaz aylarında kurumuyor. Şu ana kadar resmi bir adlandırması yok ve literatürde yer aldığını sanmıyorum. Sosyal medya hesaplarımda bu göllerin görüntülerini paylaşmak bana nasip oldu. Çok ilgi gördü, birçok kişi hayretle karşıladı. Görüntü anlamında ilk kez bu şekilde belgelenmiş oldu. Bu nedenle çok mutluyum" diye konuştu.