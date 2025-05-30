Ağrı’nın Diyadin ilçesinde bulunan Mehmet Akif Ersoy İlkokulu’nda 2024-2025 eğitim öğretim yılı sonunda düzenlenen Okuma Bayramı, minik öğrencilerin renkli gösterileriyle büyük beğeni topladı.Etkinlik, 1. sınıf öğretmenleri İlker Yaman ve Reyhan Kalay öncülüğünde titizlikle hazırlandı. Program kapsamında öğrenciler şiirler okuyarak, skeçler ve dans gösterileriyle izleyicilere keyifli anlar yaşattı. Velilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte öğrencilerin yıl boyunca kazandıkları okuma becerileri de sergilendi.Aynı gün düzenlenen Okul Öncesi Eğitim Sergisi ise anasınıfı öğretmenleri Nebahat Arkan ve Anıl Göneç tarafından hazırlandı. Sergide öğrencilerin yıl boyunca yaptığı el işi çalışmaları, resimler ve çeşitli projeler yer aldı.Etkinliğe İlçe Milli Eğitim Müdürü Remzi Işık, okul yöneticileri ve çok sayıda veli katıldı. Program sonunda konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Işık, öğrencilerin gösterdiği gelişimden ve öğretmenlerin özverili çalışmalarından dolayı memnuniyetini dile getirerek emeği geçen herkese teşekkür etti.