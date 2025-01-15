Van İş-Kur İl Müdürlüğü ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) arasında yapılan protokol çerçevesinde fakülte mezunlarına yönelik istihdam çalışması başlatıldı.Van İş-Kur İl Müdürlüğü ve Van YYÜ arasında yapılan protokol çerçevesinde değişik branşlardaki fakülte mezunları, bir yandan farklı bir meslek öğrenirken bir yandan da istihdam edilecek. Protokolün ilk ayağı olan tekstil alanında eğitim gören fakülte mezunları, daha sonra eğitim aldıkları tekstil fabrikasında işe başlayacak. Proje çerçevesinde ilk olarak Van YYÜ Sürekli Eğitim Merkezinde (YÜSEM) 41 gün boyunca teorik eğitim alan fakülte mezunları, daha sonra tekstil fabrikasında uygulamalı eğitimden geçerek aynı yerde istihdam edilecek.Konuyla ilgili açıklamada bulunan İş-kur Van İl Müdürü Selma Biçek, Van’da nitelikli eleman yetiştirmek amacıyla Van YYÜ ile birlikte meslek edindirme kursları başlattıklarını belirterek, bu kursların 141 fiili günden oluştuğunu söyledi. Modülün 41 günlük eğitim sürecini Van YYÜ’de başlattıklarını belirten Biçek, geri kalan 100 günün ise marka olan bir tekstil fabrikasında devam edeceğini söyledi. Kurs süresince kursiyerlerin hem günlük hem de eğitim ücretlerinin İş-Kur tarafından ödeneceğinin altını çizen Biçek, “Kursumuzda inşaat mühendisi, mimar ve öğretmen olan üniversite mezunları var. Bu arkadaşlarımızın günlük ücretlerini ve eğitici ücretlerini karşılıyoruz. Amacımız büyük firmalarımıza kaliteli ve nitelikli eleman yetiştirmek. Biz eğitime başladığımızda önce firmalarımızla anlaşıyoruz. Firmalarımızın eğitime katılan arkadaşlarımızın yüzde 60’ını istihdam etme zorunluluğu var. Başladığımız firmayla hangi alanda yetiştireceğimiz elemanlara karar verdikten sonra üniversite ile işbirliğine gidiyoruz. Üniversitemizde modülümüzü belirledikten sonra eğitim gören arkadaşlarımız o firmada işe başlıyor. Tabi bu eğitimlerimiz sadece tekstil üzerine değil bütün mesleklere ve işverenlere yönelik bir çalışma olacak. Ben hayırlı olmasını diliyorum” dedi.Tekstil Fabrikası Müdürü Eyüp Uçarer ise sektörde özellikle hem ara kademe yönetici pozisyonunda hem de mühendis pozisyonunda zaman zaman problemler yaşadıklarına dikkat çekerek, “Van bölgesinde özellikle İş-Kur ile yapmış olduğumuz stratejik işbirliği ve üniversitenin de desteğiyle bu problemi çözmek için bir adım atmış olduk. Bu bizi çok heyecanlandırdı. Çünkü hem firma olarak Van bölgesinde kurduğumuz fabrikada şirketimizin gelecek stratejileri ve hedefleri ve bu hedefler doğrultusunda gelecek beklentimiz çok üst seviyede. Bu girişimle beraber 12 arkadaşımızla başlattığımız bu yolculukta; bu arkadaşlarımızı gelecekte ara kademe yönetici veya üst düzey yönetici olarak görmek bizleri hem heyecanlandıracak hem de mutlu edecektir. Bu anlamda İş-Kur ve üniversitemize teşekkür ediyor, bu sürece başlayan kursiyerlerimize başarılar diliyoruz” ifadelerini kullandı.İş-Kur Van İl Müdürlüğü ile Van YYÜ arasında yapılan protokolün çok önemli olduğunu belirten Fırat Üniversitesi İnşaat Mühendisi Bölümü mezunu Rubar Adar Aşkan da, “Tekstil mühendisliğinde tecrübeler kazanıp, farklı bir mühendislik dalında gelişip, kariyer planlamamı burada yapmak istedim. Bundan dolayı bu projede yer aldım. Mutluyum. Umarım bizim için başarılı ve güzel bir süreç olur” şeklinde konuştu.Fen Bilimleri Öğretmeni Ayşenur Bağlayıcı Hamarat da, 4 yıldır mezun olduğunu ifade ederek, “İş-Kur’un başlattığı projeden haberim olur olmaz hemen gidip başvurumu yaptım. Mülakattan sonra seçildim ve şu anda eğitim almaya başladık. Daha önce farklı bir deneyimim olmadı. Atamam da olmayınca bu sektörü denemek istedim. YÜSEM’de 41 iş günü eğitim aldık. Bu eğitimin verilmesi bize kolaylık sağladı. Farklı alanlardan 12 arkadaşla birlikte buradayız. Bize bu süreçte yüzde 100 istihdam sağlayacak olan tekstil firmasına, İş-Kur’a ve YÜSEM’e teşekkür ediyorum” diye konuştu.