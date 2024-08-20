Van Gölü’nde yaşayan ve endemik tür olan inci kefali balığının konservesi, hafta sonu itibariyle ulusal marketlerde satışa sunuluyor.Van Gölü’nde yaşayan endemik tür olan inci kefalinin markalaşması için verilen mücadelenin ilk meyveleri alınmaya başlandı. Bu kapsamda özellikle Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi ve güvenlik güçleri eliyle popülasyonu korunan ve nesli tükenmekten kurtarılan inci kefali balığının konservesi yapıldı. İlk etapta 50 ton balık, soğuk hava tertibatlı araç ile Çanakkale’ye gönderilmiş ve balığın yapılan Ar-Ge çalışması sonucu konserve yapılmasına karar verilmiştir.Yıllık üretimi 7-10 bin ton olan ve yaklaşık 15 bin ailenin geçimini sağladığı inci kefali balığının konserve olarak satışa sunulmasının önemli olduğunu ifade eden yetkililer, “Van balığının tanınması, değer kazanması, balıkçılıkla uğraşanların refah seviyesinin artırılması amacıyla konserve yapılarak ulusal marketlerde satışa sunulması önemlidir. İnşallah inci kefali balığı, hafta sonu itibariyle ulusal marketlerde satışa sunulacaktır. İlimize ve ülkemize hayırlı olsun” dediler.