Van Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet yürüten kreş ve gündüz bakımevi öğrencileri, yılsonu etkinliği düzenledi.Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren kreş ve gündüz bakımevi öğrencileri yılsonu etkinliği düzenlerken, mezun olanlar için ise kep atma programı yapıldı. Hacıbekir Kültür Merkezi’nden düzenlenen etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. Balonlarla süslenen salonda, minik öğrenciler müzik eşliğinde dans ederek hünerlerini sergiledi.Aileler ve katılımcılar tarafından büyük beğeni toplayan dans gösterilerinin ardından bu yıl mezun olan minikler kep attı.Etkinlik, minik öğrencilerin çektirdiği hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi.