Elazığ Belediyesi, modern ve kaliteli bir ulaşım ağı oluşturma hedefi doğrultusunda şehir genelinde asfalt yenileme çalışmalarına devam ediyor.Elazığ Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin, asfalt sezonun başlamasıyla birlikte altyapı yenileme çalışmalarının tamamlandığı bölgelerde yürüttüğü yol yenileme çalışmaları kesintisiz devam ediyor. Asfalt serim, bakım ve onarım çalışmalarıyla şehrin ulaşım ağını güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdüren Elazığ Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından, şehrin ana arterleri arasında yer alan 700 metre uzunluğundaki Cumhuriyet Mahallesi Fatih Ahmet Baba Bulvarı’nda başlatılan asfalt yenileme çalışmaları tamamlanarak hizmete sunuldu. Yürütülen çalışmalar kapsamında kaldırımlarda da bakım-onarım çalışması gerçekleştirildi. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, İtfaiye Kavşağı ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü Kavşağı bağlantısını sağlayan bin 200 metre uzunluğundaki Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nda ise asfalt yenileme çalışmalarına başladı.Elazığ Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Geleceğimize yönelik en önemli yatırımımız olan altyapı yenileme çalışmalarımızın tamamlandığı bölgelerde, hem şehrimizi geleceğe en güçlü şekilde hazırlamak hem de yaşam kalitesini artırmak adına ekiplerimizin yol yenileme ve bakım-onarım çalışmaları devam ediyor" ifadelerine yer verildi.