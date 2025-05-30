Erzincan’da tarım sezonunun başlamasının ardından Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri birçok bölgede hastalık ve zararlılara karşı survey çalışması gerçekleştiriyor.Erzincan’da hem bitkisel hem de hayvansal üretimde tarım ekiplerinin survey çalışmaları devam ediyor. Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü ekipleri sahada meyve bahçelerinde şarka virüsü hastalığına karşı survey çalışması gerçekleştirirken, Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri de kanatlı hayvan sağlığı çalışmaları kapsamında Avian İnfluenza ve Newcastle hastalıkları için aktif survey çalışması gerçekleştiriyorlar.Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü tarafından survey çalışması yapılan kanatlı hayvan sağlığı çalışmaları kapsamında Avian İnfluenza ve Newcastle hastalıkları aktif survey çalışması kapsamında kanatlı hayvanlardan kan örnekleri alınarak ilgili laboratuvarlara gönderiliyor. Vatandaşlarda grip etkeni olarak gözlenen influenza virüslerinden A tipinin neden olduğunu, evcil ve yabani kanatlılar ile memeli hayvanların çoğunda solunum ve sindirim sistemine ait belirtiler gösteren ve ölümle de sonuçlanabilen bulaşıcı bir hastalık olduğunu belirten ekipler, survey çalışmalarıa hız kesmeden devam ediyorlar.