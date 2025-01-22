Van Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, vatandaşların ağız ve diş sağlığı hizmetlerine daha kolay erişimini sağlamak amacıyla mesai sonrası poliklinik hizmeti sunmaya başladı.Van Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, yeni uygulama kapsamında hafta içi her gün 16.00 ile 22.00 saatleri arasında 14 poliklinikte hizmet veriyor. Bu uygulama, özellikle çalışan bireyler ve gündüz saatlerinde sağlık hizmetine erişemeyen vatandaşlar için büyük bir kolaylık sağlıyor. Randevular, Sağlık Bakanlığının Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden alınabiliyor. Bu hizmet, hasta yoğunluğunu azaltmayı ve vatandaşların tedavi süreçlerini hızlandırmayı hedefliyor.Konuya ilişkin konuşan Merkez Başhekimi Dt. Mehmet Aktaş, son 2 ay içerisinde 40’a yakın diş hekimi ataması yapıldığını hatırlattı. Atamalarla birlikte merkezde mesai sonrası polikliniklerine geçtiklerini ifade eden Başhekim Aktaş, “Vardiya polikliniklerimiz 16.00 ile 22.00 saatleri arasında 14 poliklinikte hizmet vermektedir. Kanal tedavisi, dolgu, diş taşı temizliği, protez gibi tüm işlemler yine bu polikliniklerimizde yapılmaktadır. Hastalarımızın, randevularını MHRS sistemi üzerinden alıp gelmeleri oldukça önemli. Randevusuz polikliniklerimizde diş temizliği ve dolgu gibi hizmetler veremiyoruz. Çünkü işlemlerimizin çoğu girişimsel olup, anestezi uygulanmasını gerektiriyor ve uyuşma süresini beklemek zaman alıyor. Bu nedenle hastalarımızın randevularına zamanında gelmesi bizim için çok önemlidir” dedi.