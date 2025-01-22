Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki bir otelde çıkan yangında 76 kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle 1 gün süreyle milli yas ilan edilmesinin ardından Türkiye’de bayraklar yarıya indirildi.Önceki gün Kartalkaya’da bulunan otelde çıkan yangında 76 kişi hayatını kaybederken 51 kişi de yaralanmıştı. Milli yas ilanının ardından yurt genelinde tüm kamu binalarında ve dış temsilciliklerde, güneşin batışına kadar gönderdeki Türk bayrakları yarıya indirildi.Bitlis’te de kamu kurumlarındaki bayraklar yarıya indirilirken, kentin simgesi haline gelen Bitlis Kalesi’nde de İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından kalede bulunan Türk bayrağı yarıya indirildi.