Erzincan’da akşam saatlerinde caddede karşılaştığı motosiklet üzerindeki 40 yıllık yöre insanı evli çiftle sohbet eden Vali Hamza Aydoğdu, gördüğü doğallık, samimiyet karşısında mutluluğunu gizleyemezken yaşanan diyalog hem tebessüm ettirdi hem yürekleri ısıttı.Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, akşam saatlerinde beraberindeki İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal ve Erzincan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Selçuk Aydın ile beraber Ordu Caddesi üzerinde yürürken motosikletle evlerine giden çiftle karşılaştı. Erzincan şivesiyle konuşan 40 yıllık evli Yılmaz ve Ayşe çiftiyle ayaküstü sohbet eden Vali Aydoğdu, gördüğü doğallık ve samimiyet karşısında mutlu oldu.Valiyle çiftin diyaloğu yüzlerde tebessüm oluştururken yürekleri ısıttı.Vali Aydoğdu sosyal medya hesabından çiftle olan diyaloğunu, "Geceyi ve içimizi ısıtan mutluluk. Evimiz küçük ama biz mutluyuz." notuyla paylaştı.