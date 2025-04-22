Hakkari Vali Yardımcısı ve Belediye Başkan Yardımcısı Vekili Tayyar Emre Mahmutoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında İstiklal Marşı’nı en iyi şekilde okuyan 6 yaşındaki Jinda Özkan’ı makamında kabul etti.Vali İdris Akbıyık İlk ve Ortaokulu tarafından düzenlenen programda ezbere ve duygu dolu bir şekilde İstiklal Marşı’nı okuyan Jinda, izleyenleri hem gururlandırdı hem de duygulandırdı. Jinda’yı makamında ağırlayan Vali Yardımcısı Mahmutoğlu, küçük öğrenciyi başarısından dolayı kutlayarak eğitim hayatında başarılar diledi.Temsili olarak başkanlık koltuğuna oturan minik Jinda ise Hakkari’nin sorunlarına duyarlılıkla yaklaşan Vali Yardımcısı Mahmutoğlu’na teşekkür ederek görevinde başarılar diledi.